Агент Глебова — о сезоне в «Динамо»: «Данил доказал свой высокий уровень»

Агент полузащитника «Динамо» Данила Глебова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста в прошедшем сезоне.

«На мой взгляд, Данил доказал свой высокий уровень в последних играх сезона. У него были проблемы со здоровьем, которые помешали ровно пройти сборы, подготовиться и далее выиграть конкуренцию весной. Переживаний и недовольства не было, об этом и речи быть не могло — только работа. Как я уже говорил, тренер себе не враг. Ролан Александрович, думаю, точно не пожалел, сделав ставку на Глебова в конце сезона. Обидно очень, что в серии пенальти удача была не на нашей стороне, но, уверен, такая уверенная заключительная часть сезона по сплоченности и эмоциям многое значит для команды и для самого Глебова», — сказал Банатин «СЭ».



Глебов в прошедшем сезоне провел за «Динамо» 26 матчей и отдал 1 голевую передачу. Бело-голубые заняли седьмое место в таблице РПЛ.