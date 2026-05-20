Агент Глебова — о сезоне в «Динамо»: «Данил доказал свой высокий уровень»
Агент полузащитника «Динамо» Данила Глебова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста в прошедшем сезоне.
«На мой взгляд, Данил доказал свой высокий уровень в последних играх сезона. У него были проблемы со здоровьем, которые помешали ровно пройти сборы, подготовиться и далее выиграть конкуренцию весной. Переживаний и недовольства не было, об этом и речи быть не могло — только работа. Как я уже говорил, тренер себе не враг. Ролан Александрович, думаю, точно не пожалел, сделав ставку на Глебова в конце сезона. Обидно очень, что в серии пенальти удача была не на нашей стороне, но, уверен, такая уверенная заключительная часть сезона по сплоченности и эмоциям многое значит для команды и для самого Глебова», — сказал Банатин «СЭ».
Глебов в прошедшем сезоне провел за «Динамо» 26 матчей и отдал 1 голевую передачу. Бело-голубые заняли седьмое место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0