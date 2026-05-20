Гусев — о серии пенальти с «Краснодаром»: «Какие могут быть вопросы к Тюке и Хуану?»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» подвел итоги второй части сезона.
Бело-голубые набрали 45 очков и заняли седьмое место в таблице РПЛ-2025/26.
— Что почувствовали после финального свистка последнего матча сезона в Калининграде?
— Радость. Все-таки обыграли сильную команду — «Балтику». Я поблагодарил ребят. Но это, конечно, только первая реакция. А дальше нужно пересматривать матч, все подробно анализировать, делать выводы.
— Тогда давайте подведем итоги весеннего отрезка чемпионата. Какую оценку поставите за него «Динамо»?
— Сложно говорить только о весне. Итоговое место — седьмое. И понятно, что «Динамо» должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Почему недобрали очки? Мы уже проанализировали не самые удачные наши матчи, выяснили причины случившегося.
— В Кубке ставка была сделана как минимум на выход в суперфинал турнира?
— Конечно, нам хотелось там сыграть. Все были очень серьезно настроены на Кубок. Я бы даже сказал, перенастроены, что тоже помешало пройти «Краснодар». В серии пенальти где-то сказалась психология.
— Для вас пенальти — это лотерея?
— Для меня — да, кто бы там что ни говорил. Некоторые считают, что удар с «точки» можно отработать до автоматизма и все время забивать. Я лично так не думаю.
— Хотите сказать, фарт был не на вашей стороне?
— По большому счету да. Понятно, что иногда футболист крайне неудачно исполняет пенальти. Но в данном случае какие вопросы могут быть к Тюке (Константину Тюкавину) и Хуану (Хуану Касересу)? Хуан хотел положить мяч по центру, но немного не получилось. Тюка вообще сильно, хорошо пробил в угол. Агкацев сыграл просто шикарно. Что тут поделаешь...
— По набранным весной в РПЛ очкам «Динамо» стало третьим. Выше только «Зенит» и «Краснодар». Это греет душу?
— Я лишь в очередной раз убедился, что в «Динамо» подобраны футболисты приличного уровня. Они с первого же сбора приняли и поняли наши требования. Ясно, что до идеала пока далеко. Совершенству нет предела. С другой стороны, идеальных команд и не бывает. Весной в большинстве матчей ребята показали на поле то, что мы хотели от них видеть. Радует, что подопечным понравился футбол, который мы им предложили, им хотелось в него играть.
— После первых четырех весенних матчей, когда вы забили по четыре мяча «Крыльям» и ЦСКА в РПЛ и пять — «Спартаку» в Кубке, «Динамо» называли чуть ли не русской «Барселоной». Что потом пошло не так? Как можно, например, объяснить ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН»?
— У нас есть понимание, в чем причина. Была пауза на сборные, потом мы проиграли «Зениту»... Сейчас просто не хочется вдаваться в детали. Но, поверьте, анализ проведен. Знаем, почему именно так произошло в играх с «Оренбургом», «Пари НН» и «Рубином». В любом случае получили определенный опыт.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0