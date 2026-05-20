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Гусев — о серии пенальти с «Краснодаром»: «Какие могут быть вопросы к Тюке и Хуану?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» подвел итоги второй части сезона.

Бело-голубые набрали 45 очков и заняли седьмое место в таблице РПЛ-2025/26.

— Что почувствовали после финального свистка последнего матча сезона в Калининграде?

— Радость. Все-таки обыграли сильную команду — «Балтику». Я поблагодарил ребят. Но это, конечно, только первая реакция. А дальше нужно пересматривать матч, все подробно анализировать, делать выводы.

— Тогда давайте подведем итоги весеннего отрезка чемпионата. Какую оценку поставите за него «Динамо»?

— Сложно говорить только о весне. Итоговое место — седьмое. И понятно, что «Динамо» должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Почему недобрали очки? Мы уже проанализировали не самые удачные наши матчи, выяснили причины случившегося.

— В Кубке ставка была сделана как минимум на выход в суперфинал турнира?

— Конечно, нам хотелось там сыграть. Все были очень серьезно настроены на Кубок. Я бы даже сказал, перенастроены, что тоже помешало пройти «Краснодар». В серии пенальти где-то сказалась психология.

— Для вас пенальти — это лотерея?

— Для меня — да, кто бы там что ни говорил. Некоторые считают, что удар с «точки» можно отработать до автоматизма и все время забивать. Я лично так не думаю.

— Хотите сказать, фарт был не на вашей стороне?

— По большому счету да. Понятно, что иногда футболист крайне неудачно исполняет пенальти. Но в данном случае какие вопросы могут быть к Тюке (Константину Тюкавину) и Хуану (Хуану Касересу)? Хуан хотел положить мяч по центру, но немного не получилось. Тюка вообще сильно, хорошо пробил в угол. Агкацев сыграл просто шикарно. Что тут поделаешь...

— По набранным весной в РПЛ очкам «Динамо» стало третьим. Выше только «Зенит» и «Краснодар». Это греет душу?

— Я лишь в очередной раз убедился, что в «Динамо» подобраны футболисты приличного уровня. Они с первого же сбора приняли и поняли наши требования. Ясно, что до идеала пока далеко. Совершенству нет предела. С другой стороны, идеальных команд и не бывает. Весной в большинстве матчей ребята показали на поле то, что мы хотели от них видеть. Радует, что подопечным понравился футбол, который мы им предложили, им хотелось в него играть.

— После первых четырех весенних матчей, когда вы забили по четыре мяча «Крыльям» и ЦСКА в РПЛ и пять — «Спартаку» в Кубке, «Динамо» называли чуть ли не русской «Барселоной». Что потом пошло не так? Как можно, например, объяснить ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН»?

— У нас есть понимание, в чем причина. Была пауза на сборные, потом мы проиграли «Зениту»... Сейчас просто не хочется вдаваться в детали. Но, поверьте, анализ проведен. Знаем, почему именно так произошло в играх с «Оренбургом», «Пари НН» и «Рубином». В любом случае получили определенный опыт.

Ролан Гусев.«Для себя поняли, что способны обыгрывать чемпиона». Разговор с Гусевым о «Динамо»

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Ролан Гусев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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