Гусев — о серии пенальти с «Краснодаром»: «Какие могут быть вопросы к Тюке и Хуану?»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» подвел итоги второй части сезона.

Бело-голубые набрали 45 очков и заняли седьмое место в таблице РПЛ-2025/26.

— Что почувствовали после финального свистка последнего матча сезона в Калининграде?

— Радость. Все-таки обыграли сильную команду — «Балтику». Я поблагодарил ребят. Но это, конечно, только первая реакция. А дальше нужно пересматривать матч, все подробно анализировать, делать выводы.

— Тогда давайте подведем итоги весеннего отрезка чемпионата. Какую оценку поставите за него «Динамо»?

— Сложно говорить только о весне. Итоговое место — седьмое. И понятно, что «Динамо» должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Почему недобрали очки? Мы уже проанализировали не самые удачные наши матчи, выяснили причины случившегося.

— В Кубке ставка была сделана как минимум на выход в суперфинал турнира?

— Конечно, нам хотелось там сыграть. Все были очень серьезно настроены на Кубок. Я бы даже сказал, перенастроены, что тоже помешало пройти «Краснодар». В серии пенальти где-то сказалась психология.

— Для вас пенальти — это лотерея?

— Для меня — да, кто бы там что ни говорил. Некоторые считают, что удар с «точки» можно отработать до автоматизма и все время забивать. Я лично так не думаю.

— Хотите сказать, фарт был не на вашей стороне?

— По большому счету да. Понятно, что иногда футболист крайне неудачно исполняет пенальти. Но в данном случае какие вопросы могут быть к Тюке (Константину Тюкавину) и Хуану (Хуану Касересу)? Хуан хотел положить мяч по центру, но немного не получилось. Тюка вообще сильно, хорошо пробил в угол. Агкацев сыграл просто шикарно. Что тут поделаешь...

— По набранным весной в РПЛ очкам «Динамо» стало третьим. Выше только «Зенит» и «Краснодар». Это греет душу?

— Я лишь в очередной раз убедился, что в «Динамо» подобраны футболисты приличного уровня. Они с первого же сбора приняли и поняли наши требования. Ясно, что до идеала пока далеко. Совершенству нет предела. С другой стороны, идеальных команд и не бывает. Весной в большинстве матчей ребята показали на поле то, что мы хотели от них видеть. Радует, что подопечным понравился футбол, который мы им предложили, им хотелось в него играть.

— После первых четырех весенних матчей, когда вы забили по четыре мяча «Крыльям» и ЦСКА в РПЛ и пять — «Спартаку» в Кубке, «Динамо» называли чуть ли не русской «Барселоной». Что потом пошло не так? Как можно, например, объяснить ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН»?

— У нас есть понимание, в чем причина. Была пауза на сборные, потом мы проиграли «Зениту»... Сейчас просто не хочется вдаваться в детали. Но, поверьте, анализ проведен. Знаем, почему именно так произошло в играх с «Оренбургом», «Пари НН» и «Рубином». В любом случае получили определенный опыт.

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