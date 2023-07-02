Марцел Личка: «Тюкавин в 18 лет женился. Он дурак?»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал личную жизнь Федора Смолова и Константина Тюкавина.

— Смолов и Тюкавин женились одновременно. Что делать?

— Тюкавин в 18 лет женился. Он дурак? Шутка. Поздравляю их.

— Кто будет главным вратарем?

— Я знаю здесь большой опыт у Антона Шунина, у него большой опыт на воротах. Есть Игорь Лещук и молодой Ваня (Будачев). Все может случиться в сезоне. Я думаю, что для вратарей важно знать, кто будет номер один. Я скажу свое мнение, тренер вратарей мне поможет. И мы выберем. Может кто-то будет играть в РПЛ, кто-то в кубке. Кто будет лучше — будет играть.