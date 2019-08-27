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Тренер «Боруссии» оценил шансы Шюррле вернуться в сборную Германии после перехода в «Спартак»

09:06
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Тренер академии дортмундской «Боруссии» Петер Вазински выразил мнение, что у полузащитника «Спартака» Андре Шюррле есть шанс на возвращение в сборную Германии.

— Мы знакомы с Андре, но мне сложно оценивать его трансфер, об этом лучше спросить у него самого, — цитируют «РИА «Новости» Вазински. — Могу сказать, что после переезда в Россию он останется на виду у тренеров сборной. Конечно, шансы на возвращение (в команду) у него сохраняются.

Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды до июня 2020 года из дормундской «Боруссии». За красно-белых 28-летний футболист сыграл в 7 матчах, забив 2 гола и отметившись 4 голевыми передачами.

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