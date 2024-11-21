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21 ноября, 23:56

Тарханов: «Ростов» может просто не дать играть ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов предположил, как будет складываться ход матча 16-го тура РПЛ между московской командой и «Ростовом».

«Ростов» может просто не дать играть ЦСКА. Скорее всего, так и будет игра развиваться. «Армейцы» будут атаковать, а гости обороняться и надеяться на контратаки», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч пройдет в Москве, 23 ноября, и начнется в 14.15 по московскому времени.

ЦСКА после 15 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. «Ростов» (17 очков) идет на восьмой строчке.

Источник: Vprognoze
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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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