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Гладилин: «У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин сравнил составы красно-белых и «Зенита».

«Не сказал бы, что какая-то линия в «Спартаке» была слабой. Все линии ровные. Конечно, сильный игрок никогда не помешает, но нет смысла покупать тех, кто не сильнее нынешних футболистов. Сейчас команда полностью укомплектована. Слабых позиций в «Спартаке» нет.

Сейчас и у «Зенита» есть проблемы. Не сказать, что они сильнее всех по составу. Шесть команд примерно одного класса — четыре московских, краснодарская и «Зенит». У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыграны. Как только «Спартак» определится с костяком, то все восстановится», — цитирует Legalbet Гладилина.

«Зенит» с 36 очками после 15 туров занимает 2-е место в РПЛ. «Спартак» располагается на 5-й строчке, набрав 28 очков.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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ЦСКА – Ростов
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Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
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