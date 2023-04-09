Тренер 2DROTS назвал футболистов, которые могли бы пригодиться ЦСКА на скамейке запасных

Тренер медиафутбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил «СЭ» на вопрос о том, кто из футболистов клуба мог бы пригодиться ЦСКА на скамейке запасных.

— Какой предел у вашей команды?

— Естественно, есть предел. Все не молодеют. Кто-то уходит, кто-то травмируется. Но приходят новые. Тяжело обучать все время, когда у тебя есть состав, который играет, и приходят два-три новичка.

— Кого могут забрать в РПЛ?

— Надо, чтобы они тренировались каждый день. В ФНЛ могут забрать легко.

— Кто мог бы пригодиться ЦСКА хотя бы на скамейке запасных?

— Те же Манна, Сэм, Гудай.

25 марта команда 2DROTS обыграла ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.