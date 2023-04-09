Семин: «Мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем — значимый футболист для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о форме нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Форма Дзюбы? Многие говорили, что возраст уже не тот, но мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем — значимый футболист для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона. В четырех матчах РПЛ он отметился шестью голами. В марте 34-летний форвард был признан лучшим игроком чемпионата России.