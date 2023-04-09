Семин: «Мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем — значимый футболист для «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о форме нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.
«Форма Дзюбы? Многие говорили, что возраст уже не тот, но мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем — значимый футболист для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
В феврале этого года Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона. В четырех матчах РПЛ он отметился шестью голами. В марте 34-летний форвард был признан лучшим игроком чемпионата России.
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|
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|6
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|42
|
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|
5
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|11
|3
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|36
|
6
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|6
|6
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|
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|
11
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|4
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|
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|6
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|23-33
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|
13
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|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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