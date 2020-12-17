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Трех болельщиков «Спартака» задержали за фотографию с баннером «Фанат не преступник» на Дворцовой площади

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В среду, 16 декабря, три фаната «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Зенита», сообщает Sport24. Болельщики сфотографировать на Дворцовой площади и опубликовали снимок в Instagram. Задержание произошло на входе в станцию метро «Гостиный двор».

Таким образом фанаты поддержали заводящего фанатской трибуны «Спартака» Валерия «Амиго» Бевза, которому на полтора года запретили посещать стадионы России за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Их собираются привлечь к административной ответственности по статье 20.2 КОАП РФ — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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