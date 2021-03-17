Центральный матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Зенит» начался с девятиминутным опозданием. Причиной стали накладки трансляций на федеральном канале «Матч ТВ».

Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов» (0:4). Однако в первом тайме встречи в Волгограде команды отыграли 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.

Параллельно с матчем ЦСКА — «Зенит» проходит встреча «Ахмат» — «Арсенал», но она началась вовремя. Ее трансляцию на «Матч Премьер» зрители увидели с 8-й минуты — сразу после окончания эфира из Волгограда.

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»