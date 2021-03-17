Трансляция матча ЦСКА — «Зенит» на федеральном ТВ задержалась на 9 минут
20:11
Центральный матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Зенит» начался с девятиминутным опозданием. Причиной стали накладки трансляций на федеральном канале «Матч ТВ».
Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов» (0:4). Однако в первом тайме встречи в Волгограде команды отыграли 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.
Параллельно с матчем ЦСКА — «Зенит» проходит встреча «Ахмат» — «Арсенал», но она началась вовремя. Ее трансляцию на «Матч Премьер» зрители увидели с 8-й минуты — сразу после окончания эфира из Волгограда.
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Зачет
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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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