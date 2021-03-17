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Матч ЦСКА — «Зенит» начался с опозданием из-за игры «Ротор» — «Ростов»

20:17
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит». Фото Twitter
17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит». Фото Twitter
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Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» начался с 9-минутным опозданием. Это произошло из-за того, что в Волгограде затянулась встреча «Ротор» — «Ростов» (0:4).

Причиной задержки стала прямая трансляция на федеральном канале «Матч ТВ». Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов», которую транслировали по «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Однако в первом тайме встречи команды отыграли целых 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.

А вот матч «Ахмат» — «Арсенал» в Грозном начался вовремя. Его зрителям «Матч Премьер» стали показывать с 8-й минуты.

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