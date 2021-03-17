Матч ЦСКА — «Зенит» начался с опозданием из-за игры «Ротор» — «Ростов»
20:17
Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» начался с 9-минутным опозданием. Это произошло из-за того, что в Волгограде затянулась встреча «Ротор» — «Ростов» (0:4).
Причиной задержки стала прямая трансляция на федеральном канале «Матч ТВ». Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов», которую транслировали по «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Однако в первом тайме встречи команды отыграли целых 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.
А вот матч «Ахмат» — «Арсенал» в Грозном начался вовремя. Его зрителям «Матч Премьер» стали показывать с 8-й минуты.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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