«Ростов» с крупным счетом в гостях победил «Ротор»

«Ростов» обыграл на выезде «Ротор» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда Валерия Карпина победила со счетом 4:0.

Первый гол в матче забил защитник «Ротора» Седрик Гогуа, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Потом у «Ростова» была возможность выйти вперед, но нападающий Али Соу не смог реализовать пенальти, проиграв дуэль вратарю.

И все же в конце первого тайма полузащитник «Ростова» Армин Гигович открыл счет.

Во второй половине в составе ростовчан отличился полузащитник Понтус Альмквист, а также свой гол все же забил Соу. Точку в матче поставил нападающий Александр Саплинов.

«Ростов» одержал первую победу за последние пять матчей. Команда набрала 37 очков и пока занимает шестое место в турнирной таблице. У «Ротора» осталось 18 баллов (13-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:4 (0:1)

Голы: Гигович, 41 (0:1). Альмквист, 59 (0:2). Соу, 62 (0:3). Саплинов, 90+2 (0:4).

Нереализованный пенальти: Соу, 8 (вратарь)

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Шомко (Степанов, 64), Кожемякин, Гогуа, Жигулев, Маевский, Давиташвили (Серченков, 30), Муллин, Макаров, Понсе, Фламарион (Медведь, 69).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко (Поярков, 46), Алеесами, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе (Полоз, 46), Тугарев (Саплинов, 46), Глебов, Гигович (Альмквист, 57), Соу (Турищев, 89).

Предупреждения: Макаров, 21. Жигулев, 48. Глебов, 49. Козлов, 64. Гогуа, 85.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Елеференко, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Калугин (Москва).

17 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».