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Первый тренер Соболева о 100 голах нападающего: «Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю»

Александр Абустин
корреспондент

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» высказался о попадании нападающего в «Клуб 100» «Спорт-Экспресса».

«Когда его тренировал, даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Сейчас из всех барнаульских футболистов за всю историю РПЛ он забил больше всех. Я поздравил его с этим. Желаю ему увеличить количество мячей, думаю, продвинется еще вверх. У него только нет чемпионства пока, он хочет выиграть этот титул. Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю. Но надо смотреть реально на эти вещи», — сказал Горбунов «СЭ».

В «Клуб 100» принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.

На счету Соболева на данный момент 102 гола на высшем уровне: 70 мячей в чемпионате России, 22 — в Кубке, 4 в еврокубках и 6 за национальную сборную.

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Александр Соболев
ФК Зенит
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Transfermarkt: Дуран стал самым подешевевшим игроком РПЛ
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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