Первый тренер Соболева о 100 голах нападающего: «Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю»

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» высказался о попадании нападающего в «Клуб 100» «Спорт-Экспресса».

«Когда его тренировал, даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Сейчас из всех барнаульских футболистов за всю историю РПЛ он забил больше всех. Я поздравил его с этим. Желаю ему увеличить количество мячей, думаю, продвинется еще вверх. У него только нет чемпионства пока, он хочет выиграть этот титул. Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю. Но надо смотреть реально на эти вещи», — сказал Горбунов «СЭ».

В «Клуб 100» принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.

На счету Соболева на данный момент 102 гола на высшем уровне: 70 мячей в чемпионате России, 22 — в Кубке, 4 в еврокубках и 6 за национальную сборную.