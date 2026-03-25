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25 марта, 17:01

Джон Джон стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Анастасия Пилипенко

Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов РПЛ.

Наиболее подорожавшим игроком чемпионата России стал бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон, чья стоимость выросла на 5 миллионов евро и теперь составляет 16 миллионов.

Второй результат у его одноклубника нападающего Педро, чья цена выросла на 2 миллиона евро (до 17 миллионов). Такую же прибавку получили полузащитник «Динамо» Бителло и нападающий ЦСКА Кирилл Глебов.

На 1,3 миллиона евро поднялась стоимость нападающего Максима Воронова из ЦСКА (2 миллиона). По 1 миллиону евро прибавили нападающий «Зенита» Александр Соболев (6 миллионов) и защитник «Динамо» Николас Маричаль (5 миллионов).

На 700 тысяч евро выросли стоимости нападающего «Балтики» Брайана Хиля (3,5 миллиона) и хавбека «Спартака» Владислава Сауся (2,5 миллиона).

Замыкает десятку еще один спартаковец, полузащитник Игорь Дмитриев, чья стоимость увеличилась на 500 тысяч евро и достигла 3,5 миллиона.

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Футбол
ФК Зенит
Джон Джон
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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