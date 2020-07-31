Трансфер Урунова в «Спартак» состоится в ближайшие дни, он здоров

Трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак» состоится в ближайшие дни.

Хавбек пока находится в Уфе и принимает участие в тренировках. Он полностью здоров.

За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в Тинькофф чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро.

Еще об одной сделке — подписании Александра Кокорина — будет объявлено 1 августа.

Вторую половину сезона-2019/20 нападающий провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан. Он перейдет в «Спартак» на правах свободного агента (Дмитрий Симонов).