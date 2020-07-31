Трансфер Урунова в «Спартак» состоится в ближайшие дни, он здоров
20:20
Трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак» состоится в ближайшие дни.
Хавбек пока находится в Уфе и принимает участие в тренировках. Он полностью здоров.
За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в Тинькофф чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро.
Еще об одной сделке — подписании Александра Кокорина — будет объявлено 1 августа.
Вторую половину сезона-2019/20 нападающий провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан. Он перейдет в «Спартак» на правах свободного агента (Дмитрий Симонов).
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