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«Трабзонспор» отказался продавать 19-летнего нападающего в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Трабзонспора» Ахметджан Каплан попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб предлагал за 19-летнего игрока 2,5 миллиона евро, утверждает Gunebakis со ссылкой на журналиста Эртана Ситюна.

Однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения, посчитав данную сумму заниженной.

Каплан является воспитанником «Трабзонспора». Контракт 19-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В завершившемся сезон форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Трабзонспор
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
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21.05 17:00
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 2 : 1
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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