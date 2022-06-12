«Трабзонспор» отказался продавать 19-летнего нападающего в «Локомотив»

Нападающий «Трабзонспора» Ахметджан Каплан попал в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб предлагал за 19-летнего игрока 2,5 миллиона евро, утверждает Gunebakis со ссылкой на журналиста Эртана Ситюна.

Однако «Трабзонспор» отказался от этого предложения, посчитав данную сумму заниженной.

Каплан является воспитанником «Трабзонспора». Контракт 19-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В завершившемся сезон форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.