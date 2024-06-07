Тошич заявил о готовности вернуться в ЦСКА в любом качестве

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Пока я еще не определился. Когда наступит тот день, когда закончу с футболом, я буду очень рад вернуться в ЦСКА в любом качестве. Если нужен клубу, если могу помочь, с удовольствием рассмотрел бы такой вариант», — сказал Тошич «СЭ».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010-го по август 2017 года. Он провел за армейцев 237 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.