Тошич сообщил, что посетит Братский Кубок: «Очень скучаю по Москве»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил «СЭ» о планах посетить Москву.

«Я приеду на Братский Кубок. Очень скучаю по Москве. Радуюсь, что вернусь обратно», — сказал Тошич «СЭ».

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в которому примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).