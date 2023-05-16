Тошич: «Пока Акинфеев здоров, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и России»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о форме вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев показывает высокий класс на протяжении уже больше двадцати лет. Лучше ли он Матвея Сафонова? Я не эксперт во вратарском деле, но уверен, что, пока Игорь здоров и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и России», — приводит Sport24 слова Тошича.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

В текущем сезоне 37-летний вратарь провел 26 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 24 мяча и 9 игр отстоял на ноль.