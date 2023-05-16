Гогниев сообщил, что не получал предложений от клубов после ухода из «Химок»

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» объяснил, почему не может принять предложения иностранных клубов

— Были ли у вас предложения возглавить какую-нибудь команду за последний месяц?

— Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего.

— А если придет предложение из Европы?

— С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве, чтобы определенные вещи до игроков доносились так, как тебе хотелось бы.