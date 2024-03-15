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15 марта, 21:00

«Торпедо» выразило соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» выразило соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ и болельщика команды Александра Ширвиндта.

О смерти Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался на 90-м году жизни. Ширвиндт был известным болельщиком «Торпедо»

«Его энтузиазм и любовь к «Торпедо» навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Анатольевича», — сказано в заявлении клуба.

Источник: ФК «Торпедо»
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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