«Торпедо» выразило соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта

«Торпедо» выразило соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ и болельщика команды Александра Ширвиндта.

О смерти Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался на 90-м году жизни. Ширвиндт был известным болельщиком «Торпедо»

«Его энтузиазм и любовь к «Торпедо» навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Анатольевича», — сказано в заявлении клуба.