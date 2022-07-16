«Оренбург» — «Крылья Советов»: Аюпов забил гол после ошибки Ломаева, самарцы тут же ответили своим голом

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он сократил отставание в счете в конце второго тайма — 2:3.

Голкипер «Крыльев» Иван Ломаев допустил ошибку на выходе после подачи углового и не удержал мяч в руках. Аюпов поражал уже пустые ворота.

Однако почти что в следующей атаке полузащитник самарцев Денис Якуба восстановил преимущество в два мяча — 4:2.