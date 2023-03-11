«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен второй пенальти

На 90-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» (0:1) арбитр Роман Галимов во второй раз правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В этот раз в штрафной площади после удара Жажи произошел контакт мяча с левой рукой Райана Влута. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела.

Никаких оснований для пенальти не возникло. Галимов занимал хорошую позицию, видел все детали и продолжил игру.

«Торпедо» — «Урал».

«Торпедо» — «Урал».

«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти