«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен второй пенальти
На 90-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» (0:1) арбитр Роман Галимов во второй раз правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В этот раз в штрафной площади после удара Жажи произошел контакт мяча с левой рукой Райана Влута. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела.
Никаких оснований для пенальти не возникло. Галимов занимал хорошую позицию, видел все детали и продолжил игру.
«Торпедо» — «Урал».
«Торпедо» — «Урал».
«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
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|12.03
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ЦСКА – Кр. Советов
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