«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти

На 49-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» арбитр Роман Галимов правильно не назначил 11-метровый удар в пользу торпедовцев.

В том эпизоде в штрафной площади гостей после прострела Давида Караева мяч попал Эмерсону в правую руку. Тот в момент контакта с мячом уже находился к нему спиной, рука была прижата к телу — оснований для пенальти в этом случае не возникло.

«Торпедо» — «Урал».

Судья со своей позиции вряд ли мог видеть все детали, предположительно он получил подсказку от первого ассистента Александра Кудрявцева. Видеоарбитр Сергей Иванов принял верное решение, не вмешавшись в действия коллег.