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Судейство

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«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Торпедо» — «Урал».
«Торпедо» — «Урал».
«Торпедо» — «Урал».
1/3

На 49-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» арбитр Роман Галимов правильно не назначил 11-метровый удар в пользу торпедовцев.

В том эпизоде в штрафной площади гостей после прострела Давида Караева мяч попал Эмерсону в правую руку. Тот в момент контакта с мячом уже находился к нему спиной, рука была прижата к телу — оснований для пенальти в этом случае не возникло.

«Торпедо» — «Урал».

Судья со своей позиции вряд ли мог видеть все детали, предположительно он получил подсказку от первого ассистента Александра Кудрявцева. Видеоарбитр Сергей Иванов принял верное решение, не вмешавшись в действия коллег.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
0:1
Урал

ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Роман Галимов
5
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
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Локомотив

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Факел

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