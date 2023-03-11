Быстров: «Поздравляю команду «Торпедо» с вылетом в ФНЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поражение «Торпедо» в матче 19-го тура РПЛ против «Урала» (0:1).

«Что сказать-то...Поздравляю команду «Торпедо» с вылетом в ФНЛ! Шансов на какой-то другой исход, естественно, нет. И не могло быть. Если бы они хотели задержаться, можно было укомплектоваться как-то помощнее. Но, увы», — написал Быстров в своем Telegram-канале.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 19 туров.