Гол Влута принес «Уралу» победу в матче с «Торпедо»

«Урал» обыграл «Торпедо» в матче 19-го тура чемпионата России. Игра проходила в Химках и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол забил 27-летний нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут. Таким образом, команда Виктора Гончаренко не проигрывает на протяжении 15 матчей, включая игры РПЛ и FONBET Кубка России.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.