«Торпедо» — «Оренбург»: Воробьев вывел гостей вперед

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев отметился голом в матче 29-го тура РПЛ с «Торпедо» — 1:0.

Футболист реализовал пенальти на 42-й минуте. Это его 7-й гол в этом сезоне чемпионата России.