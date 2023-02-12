«Торпедо» объявило состав на третий сбор команды

«Торпедо» объявило состав на третий тренировочный сбор команды перед возобновлением сезона РПЛ.

"Важный момент: по ходу сбора в составе могут быть изменения — следите за новостями", — отметили в пресс-службе команды.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В 17 матчах сезона московская команда набрала всего 6 очков.