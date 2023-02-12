Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Ветеран «Спартака» поддержал запрет Абаскаля на общение с прессой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал запрет главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля на общение с прессой.

«Возможно, это правильно. Не хочу в обиду журналистам говорить, но иногда они задают глупейшие вопросы. Просто глупейшие. Мне иногда становится просто неприятно, как бывшему футболисту, когда комментаторы начинают что-то рассказывать. Возможно, Абаскаль создал внутреннюю атмосферу в команде. Сейчас Соболев рассказывал, что все улыбаются и смеются. Когда я стал тренером, то говорил: «На работу, как на праздник». У меня были и шутки, и прибаутки, и все бегут, делают то, что нужно. Вот Абаскаль создал такую ситуацию. Журналисты иногда расслабляют. Не в обиду кому-то будет сказано. Пацан два раза ударил по мячу — один раз попал. Его начинают возносить и начинает кружиться голова. У «Спартака» дубль был сумасшедший, хорошая команда и сколько ребят пропало. Может быть, поэтому Абаскаль не допускает журналистов», — приводит слова Ноздрева «Спорт День за Днем».

СМИ сообщали, что «Спартак» почти полностью закрыл себя от прессы на зимних тренировочных сборах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zhurnalisty-inogda-zadayut-glupeyshie-voprosy-veteran-spartaka-podderzhal-zapret-abaskalya-na-obshch
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виктор Ноздрин
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Семин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ
«Спасибо за все, легенда российского футбола!» «Зенит» поблагодарил Жиркова за карьеру
Полузащитник «Локомотива» Щетинин: «Дзюба и Смольников не «пихают», а подсказывают, помогают на поле. Это очень хорошо»
Ветеран «Спартака» уверен, что Промес встретит возобновление сезона на скамейке запасных
Капелло отреагировал на завершение карьеры Жиркова: «Большой профессионал!»
Медведев: «Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости