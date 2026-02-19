«Торпедо» досрочно прекратило аренду форварда «Акрона» Данилина

«Торпедо» объявило о досрочном прекращении аренды нападающего Кирилла Данилина у «Акрона».

Футболист выступал за черно-белых с августа 2025 года. За это время 23-летний форвард провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

Игроком «Акрона» Данилин является с 2023 года. На его счету 64 игры за тольяттинскую команду во всех турнирах, 6 забитых мячей и 5 голевых передач.

«Торпедо» набрало 21 очко в 21 матче Первой лиги сезона-2025/26 и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Акрон» (21 балл за 18 туров) идет девятым в чемпионате России.