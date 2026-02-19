Рябчук вернулся на сборы «Спартака» после рождения сына

Защитник «Спартака» Олег Рябчук вновь прибыл на учебно-тренировочные сборы команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний футболист покидал расположение «Спартака» по семейным обстоятельствам — несколько дней назад у него родился сын, которого назвали Тео.

«Я очень счастлив. Много эмоций. Как Тео Бонгонда отреагировал на имя сына? Он сразу написал мне поздравление, но имя не имеет отношения к нему (Смеется.)» — сказал Рябчук в видео, опубликованном в Telegram-канале московского клуба.