Защитник ЦСКА Абдулкадыров переходит в «Ахмат» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Джамал Абдулкадыров переходит в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона-2025/26. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа.

20-летний Абдулкадыров провел за ЦСКА в этом сезоне 13 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.

После 18 туров «Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.