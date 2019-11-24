Тонни Вилена: «Хорошо, что «Арсенал» не забил второй мяч»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после победы над «Арсеналом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России выразил мнение, что туляки создавали много моментов в игре и могли сравнять счет.

— Я думаю, что вся команда сражалась сегодня на поле друг за друга, — сказал Вилена в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сложная концовка матча и потеря контроля игры? При счете 2:1 потеряли немного инициативу. Если бы забили третий мяч, то было бы намного проще. Хорошо, что «Арсенал» не забил второй мяч, хотя они были очень близки к этому. Очень рад этой победе.

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