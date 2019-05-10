Тони Шуньич: "Игроками "Динамо" овладевает страх во время опасных моментов"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча 28-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0) отметил яркую игру вратаря гостей Сергея Песьякова.

– По качеству это была одна из лучших наших игр, – сказал Шуньич. – Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. Мы старались, прессинговали, но не смогли забить.

– Почему возникают проблемы с реализацией?

– Сами не можем понять, почему никак не можем забить. Это больше психологический момент. Видимо, нами овладевает страх во время опасных моментов.

– В конце матча вы уже сами стали начинать атаки.

– Соперники низко садились и держали наших нападающих. Но не повезло, все равно не получилось.

– Песьяков чудеса творил на воротах.

– Он очень хороший матч провел. Особенно у него получился второй тайм. Удары и Маркова, и Кардозу отразил. Песьяков – лучший игрок матча. (Ярослав Сусов)

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