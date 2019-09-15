Томас Цорн: «Мы не рассматриваем отставку Кононова»

После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

— В чем главная причина, что «Спартак» в последних четырех матчах потерпел пять поражений? И второй вопрос Томасу — правда ли, что Кононов написал заявление об отставке?

— У нас сейчас не белая полоса — уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится, мы прекрасно это понимаем, — ответил на первый вопрос капитан Георгий Джикия. — Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы — именно мы отвечаем за результат. Хочется быть вместе в сами одним целом в любой ситуации.

— Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, — сказал Цорн. — У него новая команда, она только строится и должна сыграться.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020