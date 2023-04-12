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Сегодня, 13:20

Точилин заявил, что не знает о возможном возвращении в тренерский штаб «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин опроверг «СЭ» новость о возможном вхождении в тренерский штаб Дмитрия Хохлова.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» рассказал о том, что Точилин в скором времени войдет в штаб тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова.

«Уход Бердыева? Я не компетентен давать ответ. Являюсь работником клуба. В мои обязанности не входит кого-то анализировать. Хотел бы войти в тренерский штаб? Без комментариев. Это чисто клубная жизнь. Я не готов откровенничать. Информация о том, что я пойду в штаб Хохлова? В известность меня никто не ставил», — сказал Точилин «СЭ».

Курбан Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб Бердыева.

Точилин работал главным тренером «Сочи» с июня 2018 года по ноябрь 2019 года. В марте 2020 года он стал главой селекционного отдела клуба.

Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
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Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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