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Сегодня, 13:26

Ролан Гусев: «Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером московского клуба Валерием Газзаевым.

«Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно. Будучи футболистом, я протестовал, мне казалось, что он делает что-то не так, но с годами, когда ты все это вспоминаешь и анализируешь, то понимаешь, что Газзаев не просто так добивался больших побед», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Газзаев возглавлял армейцев с 2001 по 2003-й год и с 2004

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-gazzaev-pravilno-delal-chto-stavil-v-sostav-krasicha-a-ne-menya-242698/
Ролан Гусев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

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Владимир Писарский

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П
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