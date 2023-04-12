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Сегодня, 13:19

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи»: «Давления никакого не ощущаю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о своей работе на данной должности.

«Для меня было неожиданно это назначение. Курбан Бердыев утром объявил, что он покидает команду, поэтому я сразу приступил к тренировочному процессу. И сейчас обсуждаем с коллегами что менять, что оставлять и вообще как проводить подготовку. Мои основные принципы, как главного тренера? Не навредить. Потому что есть сильные качества у команды и как раз таки их надо использовать и вносить свои какие-то коррективы.

Предстоящий матч против «Краснодара»? После неудачной игры (1:2 в матче с «Крыльями Советов») всегда у команды настроение не очень хорошее. Но одна из основных задач сейчас — это забыть неудачу, пережить ее, отреагировать правильно и готовиться уже с положительными эмоциями к игре.

Давления никакого не ощущаю. Просто есть ситуация, в которой нужно продолжать работать», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 22 матчах. Матч с «Краснодаром» пройдет 15 апреля.

Источник: https://t.me/Sochipfc/10949
Дмитрий Хохлов
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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