Бушманов: «Мелешин правильно сделал, что перешел в минское «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал переход форварда Павла Мелешина в минское «Динамо».

«Мелешин правильно сделал, что перешел в минское «Динамо». Важно, что в Белоруссии он точно будет играть. Там у Павла будет больше шансов постоянно получать игровую практику», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина 1 гол в 8 матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.