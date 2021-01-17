Точилин покинул «Сочи» и возглавит «Долгопрудный»

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин покинул клуб, сообщается в Instagram команды. Специалист возглавит «Олимп-Долгопрудный» в ближайшее время.

Точилин работал в «Сочи» с первых дней существования клуба. 2020 год специалист возглавлял селекционныий отдел клуба.

Точилин попрощался с болельщиками и вспомнил первые игры «Сочи».

«Я очень рад, что в моей тренерской карьере было это время. И никогда не забуду тех, моментов, что мы пережили вместе. Сейчас у вас в городе появилась команда, которой можно гордиться. Я покидаю клуб, но частичка моего сердца и души всегда будет с вами! Спасибо вам за это время в Сочи! Это было круто! Желаю вам только побед и достижения высоких целей! Еще? раз благодарю всех, кто неравнодушен к футбольному клубу «Сочи»! Спасибо!» — сказал Точилин.