Ткаченко объяснил, кто виноват в срыве трансфера Чалова в «Кристал Пэлас»

Футбольный агент Герман Ткаченко объяснил, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов не перешел в «Кристал Пэлас». Летом 2019 года английский клуб хотел купить россиянина, однако ЦСКА отверг данное предложение.

— К сожалению, ничего не вышло, — сказал Ткаченко в интервью Youtube-каналу Nobel. — Пришло это сумасшедшее предложение в последний день. Наверное, думали: «За 25 миллионов фунтов точно отпустят». А в итоге не отпустили. Виноват в этом агент.

Я думаю, что это связано с переходом ЦСКА под контроль ВЭБ. И было важно, чтобы этот актив находился на балансе клуба. Мне кажется, это было главным решением.