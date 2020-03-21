Ткаченко объяснил, кто виноват в срыве трансфера Чалова в «Кристал Пэлас»
12:55
Футбольный агент Герман Ткаченко объяснил, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов не перешел в «Кристал Пэлас». Летом 2019 года английский клуб хотел купить россиянина, однако ЦСКА отверг данное предложение.
— К сожалению, ничего не вышло, — сказал Ткаченко в интервью Youtube-каналу Nobel. — Пришло это сумасшедшее предложение в последний день. Наверное, думали: «За 25 миллионов фунтов точно отпустят». А в итоге не отпустили. Виноват в этом агент.
Я думаю, что это связано с переходом ЦСКА под контроль ВЭБ. И было важно, чтобы этот актив находился на балансе клуба. Мне кажется, это было главным решением.
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