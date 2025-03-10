Титов считает, что отмена красной карточки Вендела будет нечестной по отношению к дерби

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

27-летний футболист получил красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес болельщиков. В клубе из Санкт-Петербурга утверждают, что в адрес бразильца имело место проявление расизма.

«Его красную карточку могут отменить? Если это сделают, то будет нечестно по отношению к дерби. Но я всегда за то, чтобы играли сильнейшие составы. Если есть закон, его надо исполнять. Хотелось бы, чтобы на этом матче был полный стадион, забитая трибуна В, чтобы активная поддержка помогла «Спартаку» победить. Это сделать просто необходимо, учитывая поражение от «Рубина», — цитирует Титова Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре чемпионата России. Встреча пройдет в Москве 16 марта.