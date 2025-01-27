Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Титов поделился мнением об уходе из «Спартака» Селихова

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением об уходе из команды голкипера Александра Селихова.

«Предпоследний человек из того состава, что выигрывал чемпионство в 2017 году, покидает команду. Конечно, очень жаль, но если полевому игроку еще можно поменять позицию, найти какую-то другую, то вратарь — он один. И он либо играет, либо не играет. Селихов — мастер, вызывался в сборную, но сегодня Максименко выигрывает конкуренцию. Плюс еще и травмы. Сказать можно одно — достойнейший парень, знаю хорошо его человеческие качества. Желаю ему стать первым номером в клубе, чем выше рангом, тем лучше. Я помню, молодого Селихова, когда он играл за «Орел», а мы — я, Парфенов, Аленичев, Ковтун, Евсеев, Коновалов, Филимонов — играли за Тулу. И Саша тогда взял пенальти от Парфенова. И в тот момент я сказал, что он будет в «Спартаке» — и все оказалось правдой. Конечно, в плане карьеры и нам, и ему самому хотелось бы большего, так что желаю ему всего хорошего», — сказал Титов «РБ Спорт».

Селихов впервые сыграл за «Спартак» в мае 2017 года. В общей сложности 30-летний вратарь провел за команду 102 матча.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Гладилин считает, что Зиньковскому надо уходить из «Спартака»
Официально: Караваев вылетел на 7 месяцев из-за разрыва ахилла. Что теперь делать «Зениту»?
Кузьмичев: «Джикия рассмотрит переход из «Химок» в команду с более серьезными задачами»
Дед Адамова отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит»
Титов надеется, что «Спартак» возьмет игроков, которые будут давать результат
Metaratings: «Зенит» может вернуть Адамова из «Ахмата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мостовой: «У Пиняева однозначно есть шанс перейти в европейский клуб»

Нападающий «Локомотива» Педро перешел в «Куябу» на правах аренды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости