Нападающий «Локомотива» Педро перешел в «Куябу» на правах аренды

«Локомотив» объявил о переходе форварда Педро Габриэла в «Куябу» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа. 25-летний бразилец с января по декабрь 2024-го выступал за «Сантос», за который провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные перадачи.

За «Локомотив» Педро сыграл 9 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.