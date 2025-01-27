Мостовой: «У Пиняева однозначно есть шанс перейти в европейский клуб»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Не думаю, что прогресс Пиняева остановился. Ему же всего 20 лет, — приводит Legalbet слова Мостового. — У нас многие в этом возрасте еще в команды не попадают, а тут человек уже не первый год играет в премьер-лиге, забил немало голов и вызывался в сборную, где тоже отличился. Другое дело в том, что, может быть, его порой неправильно использовали. О чем я даже раньше говорил. Но со стороны тяжело говорить об этом.

Мостовой отметил, что еще два года назад называл Пиняева одним из самых талантливых российских игроков.

«Его природа наградила такими качествами, которые любой другой футболист будет тренировать 10 лет, но все равно не получит. Ему же это дано от природы. Поэтому у него однозначно есть шанс полностью раскрыть свой потенциал и перейти в какой-нибудь европейский клуб. Повторюсь, что он — один из немногих российских футболистов, которых природа наградила хорошими качествами. Ему только нужно помочь раскрыть их и использовать», — отметил Мостовой.

В этом сезоне Пиняев провел 24 матча в составе «Локомотива», забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт 20-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в 8 миллионов евро.