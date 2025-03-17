Лавров исполнил мечту 13-летнего мальчика посетить матч «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров помог 13-летнему Ивану из Москвы побывать на тренировке и матче «Спартака», сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» Иван 13 марта посетил тренировку московского клуба и познакомился с футболистами команды, а три дня спустя побывал на матче красно-белых против «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

«Иван очень обрадовался такому подарку, поблагодарил Министра и МИД России за реализацию своей заветной мечты!» — говорится в сообщении.