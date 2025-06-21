Карпин о Дзюбе после вопроса о Пеле: «Самый забивной в России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о возможных аналогах легендарного Пеле в российском футболе, вспомнил о рекордсмене по голам Артеме Дзюбе.

«Не знаю, — сказал Карпин РИА Новости. — Самый забивной — Дзюба».

36-летний нападающий «Акрона», за который он играет с сентября 2024 года, уже забил 10 голов в 24 матчах. В марте этого года Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 мяча).

В том же месяче он отличился за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0), обойдя Кержакова и по этому показателю (31 гол против 30). Это был первый вызов Дзюбы в национальную команду с 2021 года.

Пеле, трехкратный чемпион мира и обладатель рекорда по количеству голов в профессиональной карьере (по разным данным, 1281 мяч), остается недосягаемой легендой.