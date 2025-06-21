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Карпин о Дзюбе после вопроса о Пеле: «Самый забивной в России»

Карпин упомянул Дзюбу, отвечая на вопрос о Пеле
Камила Абдурахманова
корреспондент
Валерий Карпин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о возможных аналогах легендарного Пеле в российском футболе, вспомнил о рекордсмене по голам Артеме Дзюбе.

«Не знаю, — сказал Карпин РИА Новости. — Самый забивной — Дзюба».

36-летний нападающий «Акрона», за который он играет с сентября 2024 года, уже забил 10 голов в 24 матчах. В марте этого года Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 мяча).

В том же месяче он отличился за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0), обойдя Кержакова и по этому показателю (31 гол против 30). Это был первый вызов Дзюбы в национальную команду с 2021 года.

Пеле, трехкратный чемпион мира и обладатель рекорда по количеству голов в профессиональной карьере (по разным данным, 1281 мяч), остается недосягаемой легендой.

Источник: РИА Новости
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Артем Дзюба
Валерий Карпин
Пеле
Футбол
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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