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Сегодня, 22:18

Тимощук: «Вендела достаточно сильно оштрафовали. Думаю, он все осознал»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру полузащитника Вендела в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Появление Вендела говорит о том, что после штрафа, который на него наложен, он полностью прощен и является такой же составной частью команды? Готов ли он сейчас больше, чем на 45 минут?

— У нас в любом случае был разговор с командой относительно этой ситуации. Вендела, вы прекрасно знаете, что оштрафовали достаточно сильно. Поэтому, я думаю, он все осознал. И те слова, которые он в прессе заявляет о том, что он готов помогать команде, и состояние его по сегодняшнему матчу вы видели, что он выглядел достаточно хорошо и на мяче, и в созидании, и в желании. Тут, я думаю, вопрос в физическом состоянии. Думаю, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут, но понятно, что мы думаем о том, что он много пропустил, практически месяц подготовки его не было с командой — это тоже вещи, которые не дают нам использовать его с первых минут.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

Анатолий Тимощук
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
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 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
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 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
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 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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