Тимофей Калачев: «Если б не настойчивость Адамова, наверное, до сих пор был бы без работы»

Экс-полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, прошлой весной завершивший карьеру, рассказал о работе в клубной академии.

— Давно в академии приостановили тренировки?

— Недели три назад. Наша команда была на турнире в Краснодаре. Успели провести один матч, а на следующий день организаторы объявили, что из-за коронавируса игр больше не будет. Все разъехались по домам.

— Ваша должность — старший тренер?

— Да, потому что у меня есть лицензия А. В академии с Олегом Сальниковым отвечаем за команду U-16. У нас с каждым возрастом работают два тренера. Разделения на главного и ассистента нет. Но Сальников гораздо опытнее, уже лет десять тренирует. А я пока учусь.

— С футболом вы попрощались в мае 2019-го. В академии трудитесь с января. Чем занимались полгода?

— Отдыхал. С головой погрузился в семейные хлопоты — у нас в июне родился третий ребенок. Я и не ставил цели как можно быстрее куда-то устроиться. Если б не настойчивость Романа Адамова, директора академии, наверное, до сих пор был бы без работы.

— В чем проявлялась настойчивость?

— Адамов говорил: «Хватит дома сидеть! Давай, начинай тренировать, входи потихоньку в курс дела...» Вот я и решил попробовать. Самому интересно понять, есть ли у меня тренерская жилка. (Александр Кружков)

Полностью интервью Тимофея Калачева — здесь.