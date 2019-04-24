Известный российский певец Тимати снял клип на песню "Помнишь", которая посвящена его близкому Ратмиру Шишкову, погибшему в автокатастрофе в 2007 году. На некоторых кадрах видео присутствует граффити "Глушак - иуда", вероятно, относящееся к капитану "Спартака" Денису Глушакову.

Когда граффити появляется в кадре, Тимати поет: "Первые лучики славы слепят лицо нам, как надо, и в каждом городе рады. Туры, большие контракты, лобби отелей, заполненные моделями, и мы пропадаем неделями. Разбогатеем ли мы?"

Напомним, часть болельщиков красно-белых стала негативно относиться к хавбеку после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера в октябре 2018 года. Незадолго до этого итальянец отправил Глушакова в дубль за то, что тот поставил лайк под постом известного болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавший критику специалиста.

Фанаты неоднократно освистывали капитана, а также выкрикивали негативные лозунги в его адрес.

В текущем сезоне Глушаков провел 30 матчей за "Спартак" и забил 6 голов.

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